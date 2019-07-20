Нокдаун року: американський супертяж від удару вилетів з рингу - опубліковано відео

Американський суперважкоатлет Кассіус Чейні (16-0, 10 КО) здобув яскраву перемогу над співвітчизником Джоелем Кодлом (8-3-2, 5 КО).

Поєдинок на вечорі боксу на арені MGM National Harbor в Оксон-Хіллі (штат Меріленд, США) ознаменувався неймовірним нокдауном в першому раунді.

Чейні - Кодл

Чейні - Кодл

Чейні - Кодл

Чейні - Кодл

Чейні - Кодл

Чейні - Кодл

Чейні - Кодл

У кінцівці стартової трихвилинці Кодл, який пропустив затяжну комбінацію Чейні, падаючи, вилетів за канати в зал. Боксер проявив характер і повернувся на ринг, однак другий удар після поновлення бою став останнім. Суддя припинив побиття, присудивши перемогу Чейні технічним нокаутом.

У мережі вболівальники назвали цей удар, нокдауном року.

Відео моменту з іншого ракурсу

Для 32-річного Чейні ця перемога стала 16-ю в кар'єрі (10 нокаутом), а 29-річний Кодл зазнав третьої поразки, але зазнав першої поразки достроково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно український боксер здобув яскраву перемогу на професійному турнірі з тайського боксу "Muay-thai Super Champ".

У першому раунді уродженець Херсона потрапив в нокдаун, але вже у наступному зміг зібратися і нанести вбивчий удар по корпусу.

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