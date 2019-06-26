Нокаут на турнірі MMA увійшов в історію

Південнокорейський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Он Джун Чою на турнірі Road FC 54 переміг суперника Хван Ін Су за п'ять секунд. Нокаут став найшвидшим за всю історію промоушена.

Бій у середній ваговій категорії був розрахований на три раунди, але завершився занадто стрімко. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон WBF International в суперважкій вазі Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) здобув 12-ту перемогу на професійному рингу.

На вечорі боксу в ПАР 24-річний киянин нокаутував росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!