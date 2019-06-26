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Нокаут на турнірі MMA увійшов в історію

1.9тЧитати матеріал російською

Південнокорейський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Он Джун Чою на турнірі Road FC 54 переміг суперника Хван Ін Су за п'ять секунд. Нокаут став найшвидшим за всю історію промоушена.

Бій у середній ваговій категорії був розрахований на три раунди, але завершився занадто стрімко. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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Український суперваж потужним нокаутом дебютував на профі-рингу

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон WBF International в суперважкій вазі Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) здобув 12-ту перемогу на професійному рингу.

На вечорі боксу в ПАР 24-річний киянин нокаутував росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

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Південна Корея
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