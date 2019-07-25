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"Ніхто не готовий": суперник загиблого боксера вперше відреагував на смерть росіянина

22.2т Читати матеріал російською

Пуерториканський боксер Сабріель Матіас вперше після трагедії на рингу прокоментував смерть свого суперника — росіянина Максима Дадашева.

"Ніхто не готовий до смерті, коли йдеш за мрією. Кожен із нас виходить у ринг із думками про благополуччя наших рідних, не думаючи про те, чого може коштувати цей виступ. Я завжди буду поважати Максима. Тільки Господь знає причини того, що відбувається. Спочивай із миром!" — заявив 27 річний боксер в ефірі телеканалу NBC.

Максим Дадашев після зупинки бою

Максим Дадашев після зупинки бою

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Нагадаємо, що 28-річний російський боксер був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерториканцю Сабріелю Матіасу. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максиму Дадашеву провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка прооперувала Дадашева, заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер, не приходячи до тями, в клініці штату Меріленд.

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Nelson Connie
Nelson Connie
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