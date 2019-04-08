"Незворотній": в Усика виступили з важливою заявою

Українець Олександр Усик рано чи пізно вийде в ринг проти британського чемпіона суперважкої ваги Ентоні Джошуа.

Про це заявив один із промоутерів нашого співвітчизника Олександр Красюк.

"Якщо Усик перемагає Такама, він офіційно залишає титул WBO в крузервейті й отримує обов'язкову позицію претендента в суперважкій вазі. А хто там чемпіон? Джошуа. Значить, Усик стане офіційним претендентом на бій із Джошуа. З моменту, коли Усик стане офіційним претендентом, бій Усик – Джошуа незворотній та неминучий", – розповів Красюк в інтерв'ю VideoBoxing, пише isport.ua.

Олекандр Красюк і Олександр Усик Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик офіційно оголосив про перехід у суперважку вагову категорію. Першим поєдинком для українця в новому дивізіоні стане протистояння з представником Камеруну Карлосом Такамом. Бій відбудеться 25 травня у США.

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