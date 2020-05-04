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4 травня • оновлено в 23:06
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"Нереально": промоутер Ломаченка зробив важливу заяву

2.8т
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Легендарний американський промоутер Боб Арум, який веде справи українського чемпіона Василя Ломаченка, чекає істотного падіння грошових оборотів у боксі.

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Зокрема, на думку глави компанії Top Rank, пандемія коронавірусу призведе до того, що організатори боїв не зможуть мати велику виручку від продажу платних трансляцій.

Боб Арум

Боб Арум

Boxing Scene

"Забудьте про 80 доларів за трансляцію. Це нереально, особливо зараз, коли ми повертаємося. Припустимо, ми можемо зробити велику подію, але люди не захочуть відкривати свої будинки для восьми, дев'яти або 10 інших пар. Так, усе більше і більше людей будуть дивитися бої тільки зі своїми сім'ями. А ось якщо ми зробимо ціну в 40 доларів, то це дасть приріст покупок. Майбутнє сумнівне. Але ми повинні подивитися і зрозуміти, як ми будемо діяти", – цитує Арума Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Боб Арум розповів про серйозну проблему з Василем Ломаченком через карантин.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Боб Арум Василь Ломаченко
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