Непереможного американця сенсаційно нокаутували в першому раунді

Непереможний американський боксер Решард Хікс (12-0-1, 6 КО) зазнав сенсаційної поразки від представника Казахстану Данияра Елеусінова (7-0, 3 КО).

Поєдинок в напівсередній вазі на вечорі вечора боксу на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку (США) закінчився перемогою Елеусінова нокаутом в першому раундi. За кілька хвилин до цього американець побував у нокдауні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, супертяжа врятували канати і він "гарматою" відправив суперника у важкий нокаут. Поєдинок в Калушин завершився в першому раунді за кілька секунд до гонгу.

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