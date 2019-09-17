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17 вересня • оновлено в 19:13
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Непереможного американця сенсаційно нокаутували в першому раунді

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Непереможний американський боксер Решард Хікс (12-0-1, 6 КО) зазнав сенсаційної поразки від представника Казахстану Данияра Елеусінова (7-0, 3 КО).

Непереможного американця сенсаційно нокаутували в першому раунді

Поєдинок в напівсередній вазі на вечорі вечора боксу на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку (США) закінчився перемогою Елеусінова нокаутом в першому раундi. За кілька хвилин до цього американець побував у нокдауні.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися як це було.

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