Непереможний український боксер вийшов у ринг проти Міккі Рурка. Відео

Непереможний український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) вийшов на тренування в ринг проти 68-річного Міккі Рурка.

"Порухался в рингу з відомим голлівудським актором Міккі Рурком. Якщо, хто не в курсі, то Міккі був професійним боксером і любить цей вид спорту", – написав Шелестюк в Instagram, приклавши відповідне відео.

Нагадаємо, що Рурк з 1991 по 1994 роки провів 8 боїв, в 5 з яких здобув перемогу нокаутом. Ще одна зустріч завершилася перемогою за очками, а в двох була зафіксована нічия. Міккі виступав в напівважкій вазі (до 76,2 кг).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 років тому Рурк прийняв участь у виставковому турнірі в Москві, вигравши бій нокаутом. Пізніше стало відомо, що суперником виявився безпритульний і Міккі побив в столиці Росії бомжа.

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