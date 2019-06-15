Непереможний український боксер виграв чемпіонський бій потужним нокаутом

Чемпіон світу за версією WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (18-0, 13 КО) успішно провів захист свого титулу.
На рингу в Києві 31-річний дніпрянин нокаутував представника Таїланду Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО).
Весь бій пройшов під диктовку нашого чемпіона. Претендент програвав в маневреності і швидкості ухвалення рішень. Починаючи з 3-й трихвилинки зустріч стала нагадувати побиття тайця.
Незважаючи на те, що Далакян методично бив опонента, а в 8-му раунді потряс його аперкотом, стійкий Таворнхам тримав удар і не збирався падати на ринг.
Фінал настав у 10-му раунді, коли після потужного удару українця, рефері прийняв рішення достроково припинити битву.
Далакян - Таворнхам
Cьогодні
Далакян - Таворнхам
Cьогодні
Далакян - Таворнхам
Cьогодні
Як повідомляв OBOZREVATEL, Далакян за свій поєдинок проти Таворнхама отримав суму з шістьма нулями, але в криптовалютi.
Найбільш незвичайний гонорар в історії боксу володарю пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) виплатив генеральний партнер шоу. Наш співвітчизник отримає 1000000 CPT.
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