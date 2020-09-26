Непереможний український боксер виграв бій нокаутом і захистив чемпіонський пояс. Відео

Непереможний український представник першої середньої ваги Сергій Богачук здобув 18-ту поспіль перемогу нокаутом на професійному рингу, захистивши пояс WBC Continental Americas.

На вечорі боксу в Меріді, Мексика, 25-річний уродженець Вінниці за шість раундів розібрався з місцевим боксером Алехандро Давiлою (21-2-2, 8 КО).

Мексиканець із перших секунд кинувся в атаку, проте нарвався на гострі джеби, які раз у раз долітали до його голови. Українець методично бив опонента і після 6-го раунду Давіла відмовився виходити в ринг. Судді присудили перемогу Богачуку технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня минулого року Сергій на вечорі боксу в межах шоу Golden Boy, яке минуло в Каліфорнії (США), побив представника Колумбії Карлоса Галвана (17-10-1, 16 КО).