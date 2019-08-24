Непереможний український боксер Арнольд Хегай (16-0-1, 10 KO) переміг Володимира Тихонова (17-2, 10 KO) з Росії.

Головний поєдинок вечора боксу в американському Брокен-Арроу у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) завершився одноголосним рішенням суддів (80-72) на користь українця.

29-річний уродженець Грозного побудував свою атаку на джебi, демонструючи високу швидкість. Українець швидко знайшов ключ до оборони суперника, працюючи серіями і пристойно пробиваючи по корпусу. Крім того у Хегая пройшло кілька яскравих хуков в голову.

Росіянин перевершував в кількості ударів, але серйозно поступався в якості. Наш співвітчизник бив більш прицільно і потужніше. Незважаючи на те, що в деяких трихвилинках Тихонова просто били, він зміг протриматися всі 8 раундів, а в кінцівці навіть знайшов сили провести кілька серйозних атак.

Статистика бою

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам повний запис цієї зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня в російському Володимирі Хегай впевнено розібрався з представником Танзанії Хайдарі Мчаньо.

Раніше Арнольд побив американця Хорхе Діаса (19-6-1, 10 КО). Поєдинок у другій найлегшій вазі пройшов в Філадельфії (штат Пенсільванія, США) і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками.

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