Непереможний український боксер повертається у ринг

Український боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО), який виступає у напівсередній вазі, в березні може провести свій перший бій за останні півтора року.

Про швидке повернення у ринг 33-річний уродженець Макіївки написав у своєму Instagram, відповідаючи на запитання підписників.

"Друзі, зараз ведуться переговори з промоутером про наступний поєдинок. Обіцяли дати дату на березень, так що найближчим часом має щось проясниться", — заявив спортсмен.

Тарас Шелестюк Instagram

Тарас Шелестюк Instagram

"Хотілося б побитися із Майком Алвардо (40-4, 28 KO), Крісом Алгіері (22-3, 8 KO) або Ерролом Спенсом-молодшим (24-0, 21 KO)", — уточнив боксер.

Тарас Шелестюк Instagram

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У січні Тарас кинув виклик знаменитому англійському боксерові пакистанського походження Аміру Хану (31-04, 19 КО), але він залишився без відповіді.

Свій останній бій Шелестюк проводив у липні 2017 року. Зустріч у Каліфорнії (США) проти Хесуса Альвареса Родрігеса (15-3, 11 КО) завершилася у третьому раунді нокаутом від нашого співвітчизника.