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Непереможний супертяж виграв бій нокаутом, "вжаливши" в скроню

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Казахстанський боксер Іван Дичко (9-0-0, 9 КО) здобув дострокову перемогу над Нейтом Хевеном (9-3-0, 7 КО).

На вечорі боксу в Голлівуді (Флорида, США) 28-річний уродженець Рудного уклав опонента нокаутом. У другому раунді Івану вдався, здавалося непомітний, удар у скроню, який моментально вклав американця.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що Дичко перейшов в профі в 2017 році в статусі бронзового призера Олімпіад-2012 і 2016. Всі свої бої він провів в США.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український боксер здобув яскраву перемогу на професійному турнірі з тайського боксу "Muay-thai Super Champ". У першому раунді уродженець Херсона потрапив в нокдаун, але вже у наступному зміг зібратися і нанести вбивчий удар по корпусу.

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США
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