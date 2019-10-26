Непереможний боксер захистив чемпіонський титул і вийшов з прапором України

Уродженець Новоселиці (місто в Чернівецькій області) Максим Продан (15-0-1, 14 КО) успішно захистив титул інтернаціонального чемпіона IBF в напівсередній вазі.

26-річний непереможний боксер, який виступає під румунським прапором, добув непросту перемогу над валлійцем Тоні Діксоном (12-2, 3 КО).

Поєдинок в рамках боксерського вечора компанії Matchroom Boxing і місцевого промоутера OPI Since 82 в Італії пройшов всю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів. 97:93 і 98:93 на користь Максима, і 96:94 на користь Діксона.

Після перемоги Продан вийшов в ринг, тримаючи в руках два прапора - італійський і український.

Максим Продан (ліворуч)

Максим Продан (ліворуч)

Максим Продан (праворуч)

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У травні Продан в Мілані здобув чергову перемогу на професійному ринзі. Суперником ексукраїнця був угорський боксер Дьордь Міжєї-молодший.

З шести запланованих раундів суперник Максима не пройшов і половини дистанції – наш колишній співвітчизник відправив угорця в нокаут в третьому раунді.

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