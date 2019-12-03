"Немає удару": колишній суперник Чісори "поставив діагноз" Усіку

Британський боксер Ділліан Уайт вважає, що у Дерека Чісори є гарні шанси перемогти Олександра Усика у можливому бою між боксерами.

"Очевидно, що Усик є гарним боксером, який добре рухається, але у нього немає удару. Саме сильний удар допоміг мені стримувати атаки Дерека, поки я не потрапив туди, куди хотів потрапити в бою з ним. У Чісори є шанс", – заявив Уайт в інтерв'ю SkySports.

Він також сказав, що Чісора завжди готовий до грубого бою і ніколи не соромився використовувати заборонені прийоми.

"Дерек не буде проти штрафу на декілька очок, не буде проти нанести кілька ударів нижче дозволеного або по потилиці. Він не проти брудної гри. Я не думаю, що Усик коли-небудь стикався з чимось подібним", – додав Уайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналістам вдалося дізнатися нові подробиці бою між Олександром Усиком і Дереком Чісорою.

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