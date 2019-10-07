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7 жовтня • оновлено в 18:15
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"Нехай б'ється": британський промоутер осадив Уайлдера за слова про Усика

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Відомий британський промоутер Едді Хірн відреагував на заяву американського боксера Деонтея Уайлдера про те, що той легко розбереться з українцем Олександром Усиком.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

talkSPORT

"Уайлдер каже, що легко переможе Усика? То нехай поб'ється з ним у наступному бою. Чи можливо це? Можливо (інтонацією дав зрозуміти, що ні. — Ред.). Усик — обов'язковий претендент на бій із переможцем зустрічі Джошуа — Руїс. Але він повинен побити Спонга у вихідні. А це буде не просто. Ми набагато краще дізнаємося про Усика в цьому поєдинку. Я вважаю, що він буде викликом для всіх", — зазначив Хірн, якого цитує Xsport.

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Нагадаємо, що бій Усик — Спонг відбудеться вже 12 жовтня в Чикаго. Він стане дебютним для українця в суперважкому дивізіоні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки Росія заплатила за бій Усика.

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Особи
Едді Хірн Деонтей Уайлдер Олександр Усик
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