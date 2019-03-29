"Не відчуваю провини": Гвоздик висловився про суперника, який впав у кому

Чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик прокоментував епізод з нокаутом свого крайнього суперника Адоніса Стівенсона. Після поразки від українця канадський боксер потрапив до лікарні і впав у кому.

"Що ми можемо вдіяти? Як бійці, ми розуміємо, що це грубий спорт. Не хочу здатися егоїстичним, але я не відчуваю своєї провини. Я знаю, що міг би бути на місці Стівенсона, і не звинувачував би його. Провини судді також немає. Він не надто пізно зупинив бій. Я не знаю, чому це сталося. Це було не через один удар. Можливо, він скинув занадто багато ваги. Може, щось трапилося перед боєм", - наводить слова Гвоздика Los-Angeles Times.

Адоніс Стівенсон Boxing Scene

Український чемпіон зізнався, що після поєдинку не відвідував свого суперника.

"Я відправив повідомлення, щоб підтримати його. Я ніколи не зв'язувався з ним, тому що не думаю, що вони хочуть мене бачити. Я дуже радий чути, що йому вже краще і намагаюся забути про те, що трапилося", - заявив Гвоздик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний поєдинок українця Олександра Гвоздика відбудеться 30 березня в Філадельфії. Чемпіон WBC буде захищати свій титул у бою проти Дуду Нгумбу.

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