Не Усик: Джошуа остаточно визначився з наступним боєм

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа свій наступний бій проведе 20 червня. Суперником британця стане болгарський боксер Кубрат Пулєв.

Про фінальну домовленість Джошуа повідомив у своєму Instagram, опублікувавши фото з чемпіонськими поясами і написавши: "20 червня".

Нагадаємо, що раніше одним з можливих суперників Джошуа називали українця Олександра Усика, який має статус офіційного претендента на пояс WBO.

Пулєв є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу IBF. Бій Джошуа – Пулєв пройде в столиці Великобританії, місце дії – домашній стадіон "Тоттенхема" (62 000 місць), що є найбільшим стадіоном Лондона після "Уемблі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, болгарський боксер-суперважковаговик Кубрат Пулєв був раніше депортований з США через прострочену візу.

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