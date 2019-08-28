"Не той, хто вб'є": легендарний Тайсон дав прогноз на бій Ломаченка

Легенда професійного боксу, ексабсолютний чемпіон світу американець Майк Тайсон заявив, що з нетерпінням чекає бою Ломаченко — Кемпбелл, який пройде 31 серпня у Лондоні.

Варто зазначити, що Тайсон в своїх інтерв'ю неодноразово говорив про Василя, як про найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії.

Майк Тайсон CNN

"Я ніколи не бачив раніше, як б'ється Люк Кемпбелл, але, здається, у нього за спиною 20 перемог і 2 поразки. Він добре йшов, а потім втратив витривалість. Але це його зміцнило. Люк Кемпбелл битиметься з дуже сильним бійцем. Ломаченко не той, хто вб'є тебе в першому раунді. У нього є стиль. Він любить рухатися, танцювати на рингу. Ломаченко в рингу — як артист балету на сцені", — сказав Майк Тайсон в інтерв'ю для YouTube-каналу Parimatch.

Він додав, що, хоче побачити поєдинок переможця сутички Ломаченко — Кемпбелл із американським чемпіоном світу за версією WBA в напівлегкій вазі Джервонтою Девісом, який поки не програвав на профі-рингу.

"Кемпбелл хороший. У нього були сотні супротивників і декілька складних боїв. Він готовий боротися за чемпіонство. З нетерпінням чекаю бою Ломаченка. Я його великий шанувальник. Він дійсно неймовірний боєць. Джервонта Девіс йде без поразок. Було б чудово побачити переможця цієї сутички в бою з ним", — сказав Тайсон.

Нагадаємо, поєдинок Ломаченко - Кемпбелл за титули WBC, WBA і WBO відбудеться 31 серпня в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець готувався до битви з українським чемпіоном у незвичайній манері.

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