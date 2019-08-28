Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Не той, хто вб'є": легендарний Тайсон дав прогноз на бій Ломаченка

Читати матеріал російською

Легенда професійного боксу, ексабсолютний чемпіон світу американець Майк Тайсон заявив, що з нетерпінням чекає бою Ломаченко — Кемпбелл, який пройде 31 серпня у Лондоні.

Варто зазначити, що Тайсон в своїх інтерв'ю неодноразово говорив про Василя, як про найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

CNN

"Я ніколи не бачив раніше, як б'ється Люк Кемпбелл, але, здається, у нього за спиною 20 перемог і 2 поразки. Він добре йшов, а потім втратив витривалість. Але це його зміцнило. Люк Кемпбелл битиметься з дуже сильним бійцем. Ломаченко не той, хто вб'є тебе в першому раунді. У нього є стиль. Він любить рухатися, танцювати на рингу. Ломаченко в рингу — як артист балету на сцені", — сказав Майк Тайсон в інтерв'ю для YouTube-каналу Parimatch.

Він додав, що, хоче побачити поєдинок переможця сутички Ломаченко — Кемпбелл із американським чемпіоном світу за версією WBA в напівлегкій вазі Джервонтою Девісом, який поки не програвав на профі-рингу.

Новини
Бій Ломаченко — Кемпбелл: букмекери істотно змінили котирування на переможця

"Кемпбелл хороший. У нього були сотні супротивників і декілька складних боїв. Він готовий боротися за чемпіонство. З нетерпінням чекаю бою Ломаченка. Я його великий шанувальник. Він дійсно неймовірний боєць. Джервонта Девіс йде без поразок. Було б чудово побачити переможця цієї сутички в бою з ним", — сказав Тайсон.

Нагадаємо, поєдинок Ломаченко - Кемпбелл за титули WBC, WBA і WBO відбудеться 31 серпня в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець готувався до битви з українським чемпіоном у незвичайній манері.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Майк Тайсон Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...