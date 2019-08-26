"Не поважають": Такам наїхав на команду Усика

Камерунський супертяж Карлос Такам висловив невдоволення пропозицією команди Олександра Усика на бій 12 жовтня.

Зокрема, можливий суперник нашого співвітчизника звинуватив промоутера Едді Хірна в неповазі.

"Минуло багато місяців підготовки до поєдинку проти Усика, але тепер той табір, здається, не готовий зробити те, що потрібно для його проведення. Я все ще готовий привітати його в суперважкому дивізіоні 12 жовтня, але тільки якщо це буде того варто. Деякі промоутери просто думають про себе і взагалі не поважають ані боксерів, ані бокс. Я був поза рингом уже майже рік, але я знаходжусь в хорошій формі і готовий до наступного випробування в моїй кар'єрі", – написав Такам на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Карлом Такам зажадав збільшення фінансових умов контракту на бій з Олександром Усиком. Крім того, стало відомо про те, що Олександр Усик відмовився від бою з росіянином Андрієм Федосовим.

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