"Не поважають": Такам наїхав на команду Усика

Камерунський супертяж Карлос Такам висловив невдоволення пропозицією команди Олександра Усика на бій 12 жовтня.
Зокрема, можливий суперник нашого співвітчизника звинуватив промоутера Едді Хірна в неповазі.
Many months of préparation for the Usyk fight, but now the other camp seem not ready to put what it need to have it done . I am still more than ready to welcome him in the heavyweight division on the 12 October 2019 but only if it worth it. Some promoters are just thinking about themselves and its not respectful at all for both the boxers and the boxing . I have been off the ring for almost a year now but i am more than in form and ready for the next challenge in my career . When a door close, another open. I have committed the next step of my career to Starboxing Inc. Promotion with Joe De guardea. We promise very interesting fights soon. More informations about the next fight will follow. Stay tuned ------- @skysports @btsportboxing @beinsports_fr @rmc_sport @trboxing @btsport #boxingtraining #boxinglife @btsport @skysportsboxing @starboxing #TKambition #abboxing @foxsports @showtimeboxing @shosports @dazn_usa @daznglobal
"Минуло багато місяців підготовки до поєдинку проти Усика, але тепер той табір, здається, не готовий зробити те, що потрібно для його проведення. Я все ще готовий привітати його в суперважкому дивізіоні 12 жовтня, але тільки якщо це буде того варто. Деякі промоутери просто думають про себе і взагалі не поважають ані боксерів, ані бокс. Я був поза рингом уже майже рік, але я знаходжусь в хорошій формі і готовий до наступного випробування в моїй кар'єрі", – написав Такам на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Карлом Такам зажадав збільшення фінансових умов контракту на бій з Олександром Усиком. Крім того, стало відомо про те, що Олександр Усик відмовився від бою з росіянином Андрієм Федосовим.
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