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22 квітня • оновлено в 11:39
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"Не має права відібрати": промоутер Усика рішуче висловився про бій із Джошуа

1.2т
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Промоутер Олександра Усика, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO, Олександр Красюк заявив, що його клієнт рішуче налаштований на поєдинок проти Ентоні Джошуа.

"Позиція Усика полягає в тому, що він є обов'язковим претендентом. Він став їм, коли відмовився від титулу "суперчемпіона" в першій важкій вазі. З цього моменту пройшло вже майже 12 місяців. Він хоче бути чемпіоном, і ніхто не має права відібрати у нього цю можливість. Ми будемо твердо стояти на своєму", – цитує слова Красюка видання BoxingNews24.

Олександр Усик та Олександр Красюк

Олександр Усик та Олександр Красюк

XSPORT.us

Він також поділився планами на майбутні бої для українського боксера.

"Спочатку ми будемо домагатися поєдинку проти Джошуа, а потім проведемо об'єднавчий бій проти Тайсона Ф'юрі. Важко зараз сказати, хто є найкращим боксером світу", – додав промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер небитого кубинського боксера Френка Санчеса Майк Борао повідомив, що Усик без бою отримає титул WBO.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Олександр Усик Олександр Красюк
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