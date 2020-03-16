Не готовий! Усика жорстко розкритикували напередодні бою з Чісорою

Американський супертяж Браянт Дженнінгс прокоментував майбутній бій Олександра Усика і Дерека Чісори, заявивши, що українець не розуміє загрози, що його чекає.

Олександр Усик і Дерек Чісора

"Це відмінний тест для Усика. Я думаю, що українець не розуміє масштабу тесту, який йому належить пройти. Особливо, беручи до уваги його бій з Чаззом Візерспуном. Так, Усик боєць. У нього прекрасні якості, у нього є техніка і атлетизм. ВІн може бути загрозою для боксерів в суперважкій вазі через свої технічні здібності. Але з іншого боку, я знаю Дерека. Я не думаю, що Усик готовий до бою з ним. Вважаю, що українець не розуміє, що його чекає", – сказав Дженнінгс в інтерв'ю iFL TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський промоутер Едді Хірн назвав істотні недоліки Усика для боротьби в суперважкій вазі.

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