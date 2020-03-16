Головна Новини
16 березня • оновлено в 16:28
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Не готовий! Усика жорстко розкритикували напередодні бою з Чісорою

1.2т
Читати матеріал російською

Американський супертяж Браянт Дженнінгс прокоментував майбутній бій Олександра Усика і Дерека Чісори, заявивши, що українець не розуміє загрози, що його чекає.

Олександр Усик і Дерек Чісора

Олександр Усик і Дерек Чісора

"Це відмінний тест для Усика. Я думаю, що українець не розуміє масштабу тесту, який йому належить пройти. Особливо, беручи до уваги його бій з Чаззом Візерспуном. Так, Усик боєць. У нього прекрасні якості, у нього є техніка і атлетизм. ВІн може бути загрозою для боксерів в суперважкій вазі через свої технічні здібності. Але з іншого боку, я знаю Дерека. Я не думаю, що Усик готовий до бою з ним. Вважаю, що українець не розуміє, що його чекає", – сказав Дженнінгс в інтерв'ю iFL TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський промоутер Едді Хірн назвав істотні недоліки Усика для боротьби в суперважкій вазі.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Усик - Чiсора" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Дерек Чісора Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колос
VS
Десна
Победа Десны
2,02 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена в 2020 году
1.75 Сделать ставку
Курс доллара на 1.07.2020 будет выше 30.5 гривен
2.00 Сделать ставку
Сезон в УПЛ будет приостановлен и доигран позже
1.44 Сделать ставку
Евро-2020 будет перенесен на 2021 год
2.00 Сделать ставку
ЦСКА
VS
Динамо Москва
Победа Динамо Москва с форой в +1,5 шайбы
1.93 Сделать ставку
Ак Барс
VS
Салават Юлаев
Тотал больше 4,5 шайб
2,01 Сделать ставку