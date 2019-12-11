Не Джошуа: стало відомо, коли та з ким Усик проведе наступний бій

Промоутер українського суперважковаговика Олександра Усика Едді Гірн заявив, що свій наступний бій Усик проведе навесні наступного року проти британця Дерека Чісори.

Олександр Усик

Після цього поєдинку український боксер битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв.

"Бій між Усиком і Чісорою відбудеться, найімовірніше, на початку березня 2020 року. Далі, в другій половині 2020 року українець битиметься з переможцем поєдинку Джошуа – Пулєв", – цитує слова Хірна ESPN.

Нагадаємо, що Джошуа має вибір з двох обов'язкових претендентів в ролі наступного суперника – за лінією WBO українця Усика і за лінією IBF болгарина Пулєва.

За словами Гірна, який представляє також інтереси Джошуа, британець не збирається втрачати жодного із завойованих чемпіонських поясів.

"Ентоні хоче бути впевненим, що не втратить свої титули, а тому буде зустрічатися з обома обов'язковими претендентами", – зазначив Гірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Джошуа повернув титул чемпіона світу за версіями WBA, IBF, IBO і WBO, впевнено перемігши за очками мексиканця Енді Руїса.

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