"Не чіпатиме": Белью осадив Уайлдера через Усика

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью висловив упевненість в тому, що американець Деонтей Уайлдер буде всіляко уникати поєдинку проти українця Олександра Усика.

За словами екссуперника нашого співвітчизника, Бронзовий бомбардувальник технічно багато в чому поступається Олександру.

Тоні Білями і Олександр Усик Instagram Едді Хірна

"Думаю, Усик недостатньо габаритний для Ф'юрі або Джошуа. Але я дійсно вважаю, що він переміг би Деонтея Уайлдера. Думаю, що технічно він зробив би Деонтея Уайлдера абсолютно безглуздим. І Уайлдер знає про це, тому не чіпатиме його. Стилі створюють бої" , – наводить слова Белью talkSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик може побитися з британцем Ентоні Джошуа в наступному поєдинку в суперважкій ваговій категорії, після того, як AJ отримав ультиматум від однієї з боксерських організацій.

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