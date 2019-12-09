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9 грудня • оновлено в 22:24
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"Не чіпатиме": Белью осадив Уайлдера через Усика

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Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью висловив упевненість в тому, що американець Деонтей Уайлдер буде всіляко уникати поєдинку проти українця Олександра Усика.

За словами екссуперника нашого співвітчизника, Бронзовий бомбардувальник технічно багато в чому поступається Олександру.

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Тоні Білями і Олександр Усик

Тоні Білями і Олександр Усик

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"Думаю, Усик недостатньо габаритний для Ф'юрі або Джошуа. Але я дійсно вважаю, що він переміг би Деонтея Уайлдера. Думаю, що технічно він зробив би Деонтея Уайлдера абсолютно безглуздим. І Уайлдер знає про це, тому не чіпатиме його. Стилі створюють бої" , – наводить слова Белью talkSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик може побитися з британцем Ентоні Джошуа в наступному поєдинку в суперважкій ваговій категорії, після того, як AJ отримав ультиматум від однієї з боксерських організацій.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Деонтей Уайлдер Олександр Усик Тоні Белью
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