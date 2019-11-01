Не буде: Усику готують жорстоку підставу з чемпіонським боєм

Переможець реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс, найімовірніше, не буде боксувати у наступному бою з українцем Олександром Усиком.

За словами промоутера Едді Хірна, ідеально виглядає ситуація, коли наш співвітчизник поб'ється з британцем Дереком Чісорою за статус обов'язкового претендента на пояс Всесвітньої боксерської організації, пише Sky Sports.

Олександр Усик

Водночас Джошуа або Руїс відмовляться від титулу, якщо Хірну не вдасться домовитися з WBO, яка вже назвала Усика обов'язковим претендентом на бій за пояс. "Я думаю, бій Чісори й Усика відбудеться. Це бій, який вони можуть зробити або за титул WBO у майбутньому році, або ж за статус обов'язкового претендента вже у лютому", – заявив Хірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зробив сміливу заяву про можливий поєдинок проти американського суперчемпіона Деонтея Уайлдера.

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