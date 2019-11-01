Головна Новини
1 листопада • оновлено в 20:36
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Не буде: Усику готують жорстоку підставу з чемпіонським боєм

4.8т Читати матеріал російською

Переможець реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс, найімовірніше, не буде боксувати у наступному бою з українцем Олександром Усиком.

За словами промоутера Едді Хірна, ідеально виглядає ситуація, коли наш співвітчизник поб'ється з британцем Дереком Чісорою за статус обов'язкового претендента на пояс Всесвітньої боксерської організації, пише Sky Sports.

Новини
Лише один бій: WBC ухвалив гучне рішення щодо Усика в суперваговиках

Олександр Усик

Олександр Усик

Водночас Джошуа або Руїс відмовляться від титулу, якщо Хірну не вдасться домовитися з WBO, яка вже назвала Усика обов'язковим претендентом на бій за пояс. "Я думаю, бій Чісори й Усика відбудеться. Це бій, який вони можуть зробити або за титул WBO у майбутньому році, або ж за статус обов'язкового претендента вже у лютому", – заявив Хірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зробив сміливу заяву про можливий поєдинок проти американського суперчемпіона Деонтея Уайлдера.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Джошуа – Руїс: реванш" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора Едді Хірн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel