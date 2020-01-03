Щонайбільше рік: команда Джошуа поставила жорстку умову Усику

Стали відомі подробиці переговорів команди чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа з провідними боксерськими організаціями із захисту чемпіонських поясів.

Як повідомляє польське видання ringpolska.pl, у промоутера британського боксера Едді Гірна є конкретний план, покликаний утримати чемпіонські пояси під контролем його підопічного.

Ентоні Джошуа й Едді Гірн ringpolska.pl

Згідно із задумом Гірна, Джошуа повернеться на ринг у травні й проведе бій з Кубратом Пулєвим. Поєдинок стане обов'язковим захистом титулу IBF. Це означатиме, що Джошуа добровільно відмовиться від пояса WBO, обов'язковим претендентом на який є Олександр Усик.

За неофіційною інформацією, Джошуа може погодитися на таке рішення за однієї умови. Переможець його бою з Пулєвим має стати офіційним претендентом на пояс WBO і отримати шанс повернути його не пізніше, ніж через рік.

Гірн хоче, щоб вакантний титул WBO в цій ситуації розігрувався між Олександром Усиком і Дереком Чісорою. Цей бій орієнтовно має відбутися вже в березні цього року в Англії. Хоча є ймовірність, що Усик конкуруватиме і з Джозефом Паркером: наразі українець і новозеландець посідають два найвищі місця у важкій вазі рейтингу WBO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді Гірн назвав 7 березня найімовірнішою датою для потенційного бою між Олександром Усиком і Дереком Чісорою. Поєдинок може відбутися в Манчестері.

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