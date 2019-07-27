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Названо точну дату і місце першого бою Усика в супертяжах

Названо точну дату і місце першого бою Усика в супертяжах
Промоутер позначив точні числа
1.4т Читати матеріал російською

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний поєдинок у супертяжах або 12, або 19 жовтня.

З великою ймовірністю бій відбудеться на Wintrust Arena в Чикаго, повідомляє авторитетний журналіст ESPN Ден Рафаель з посиланням на промоутера Matchroom Sport Едді Хірна.

Суперником непереможного українця буде камерунець Карлос Такам, з яким Усик повинен був битися 25 травня.

Відзначимо, що раніше в ЗМІ в якості базових термінів бою фігурував вересень 2019 року.

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Супербій Усик — Джошуа: букмекери різко змінили котирування на переможця

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу, але через пошкодження біцепса, його дебют в супертяжах, так і не зміг відбутися.

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Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр Усик Карлос Такам
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