Названо точну дату і місце першого бою Усика в супертяжах

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний поєдинок у супертяжах або 12, або 19 жовтня.

З великою ймовірністю бій відбудеться на Wintrust Arena в Чикаго, повідомляє авторитетний журналіст ESPN Ден Рафаель з посиланням на промоутера Matchroom Sport Едді Хірна.

