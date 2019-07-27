Названо точну дату і місце першого бою Усика в супертяжах

Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) проведе свій дебютний поєдинок у супертяжах або 12, або 19 жовтня.

З великою ймовірністю бій відбудеться на Wintrust Arena в Чикаго, повідомляє авторитетний журналіст ESPN Ден Рафаель з посиланням на промоутера Matchroom Sport Едді Хірна.

The heavyweight debut of unbeaten former undisputed cruiserweight world champion Oleksandr Usyk, whose May 25 heavyweight debut against Carlos Takam was canceled because Usyk suffered a biceps injury, will take place either Oct. 12 or Oct. 19, likely at ... https://t.co/aXB7qDjiLn - Dan Rafael (@danrafaelespn) July 27, 2019

Суперником непереможного українця буде камерунець Карлос Такам, з яким Усик повинен був битися 25 травня.

Відзначимо, що раніше в ЗМІ в якості базових термінів бою фігурував вересень 2019 року.

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу, але через пошкодження біцепса, його дебют в супертяжах, так і не зміг відбутися.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!