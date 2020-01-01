Названо несподіване місце бою Ломаченко - Лопес

Бій за звання абсолютного чемпіона світу між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і володарем титулу за версією IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) може пройти в Саудівській Аравії.

"Ломаченко б'ється з Лопесом. Вважайте, угода закрита. Залишилося тільки вирішити питання з місцем проведення бою. У нас є дві пропозиції з Нью-Йорка: Madison Square Garden проти Barclays Center. А ще у нас є пропозиція з Саудівської Аравії. З приводу дати... Бій відбудеться в квітні. У гіршому випадку, в травні, якщо ми все ж погодимося зробити поєдинок у Саудівській Аравії. Раніше ніяк, адже мусульмани святкуватимуть Рамадан (до 23 травня)". , - цитує Vringe главу Top Rank Боба Арума з посиланням на Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко вважається явним фаворитом бою з американським проспектом Теофімо Лопесом. Аналітики вже зараз визначили шанси суперників на перемогу, а букмекери почали приймати ставки на бій.

Нагадаємо, Лопес сенсаційно нокаутував Річарда Коммi з Гани у другому раунді і завоював чемпіонський пояс в легкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес змусив піднятися Василя Ломаченка в ринг після перемоги над Коммi. Промоутер боксерів Боб Арум вже зробив офіційне оголошення майбутнього поєдинку українця і американця.

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