Головна Новини
12 лютого • оновлено в 18:43
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Названо дату та місце чемпіонського бою українського боксера

1.3т
Читати матеріал російською

Чемпіонський бій за титули WBC і WBO в першій напівсередній вазі між українцем Віктором Постолом і Хосе Раміресом відбудеться 9 травня в місті Фресно, штат Каліфорнія.

Як повідомляє авторитетний журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер у себе в Twitter, поєдинок буде організовано неподалік від рідного міста Раміреса, де він провів вісім професійних боїв.

Віктор Постол

Віктор Постол

ZN.ua

Загалом у активі суперника нашого боксера 25 перемог із 25 можливих, 17 із яких були здобуті нокаутом. Українець, який зазнав усього дві поразки в 31 бою, вдруге намагатиметься повернути собі титул WBC після невдалої спроби в 2018 році.

Новини
Кто в Украине после Кличко: не только Усик и Ломаченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, спершу поєдинок Постола проти американця мав відбутися 1 лютого в Китаї, але був скасований через епідемію коронавірусу.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "WBO" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
WBO WBC
Особи
Віктор Постол Хосе Рамiрес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Джон Изнер
VS
Джордан Томпсон
Победа Изнера с форой в -1,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Маркос Гирон
VS
Уго Умбер
Победа Уго Умбера с форой в -3,0 гейма
1.80 Сделать ставку
Диего Шварцман
VS
Федерико Дельбонис
Победа Диего Шварцмана со счетом 2:0
1.72 Сделать ставку
Ласло Дьере
VS
Хуан Лондеро
Победа Ласло Дьере с форой в +0,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Борна Чорич
VS
Тьяго Монтейро
Победа Тьяго Монтейро
1.78 Сделать ставку
Италия будет с медалями
1.89 Сделать ставку
Победа Норвегии в медальном зачете
1.6 Сделать ставку
Херенвен
VS
Фейеноорд
Обе команды забьют
1.50 Сделать ставку
Куэвас
VS
Рамос
Тотал больше 21,5 гейма
1.68 Сделать ставку
Свитолина
VS
Сандерс
Тотал меньше 18,5 гейма
1.95 Сделать ставку