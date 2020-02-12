Названо дату та місце чемпіонського бою українського боксера

Чемпіонський бій за титули WBC і WBO в першій напівсередній вазі між українцем Віктором Постолом і Хосе Раміресом відбудеться 9 травня в місті Фресно, штат Каліфорнія.

Як повідомляє авторитетний журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер у себе в Twitter, поєдинок буде організовано неподалік від рідного міста Раміреса, де він провів вісім професійних боїв.

Віктор Постол ZN.ua

Sources: Jose Ramirez's unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez's hometown where he's fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 12, 2020

Загалом у активі суперника нашого боксера 25 перемог із 25 можливих, 17 із яких були здобуті нокаутом. Українець, який зазнав усього дві поразки в 31 бою, вдруге намагатиметься повернути собі титул WBC після невдалої спроби в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спершу поєдинок Постола проти американця мав відбутися 1 лютого в Китаї, але був скасований через епідемію коронавірусу.

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