Названо дату та місце чемпіонського бою українського боксера

Чемпіонський бій за титули WBC і WBO в першій напівсередній вазі між українцем Віктором Постолом і Хосе Раміресом відбудеться 9 травня в місті Фресно, штат Каліфорнія.

Як повідомляє авторитетний журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер у себе в Twitter, поєдинок буде організовано неподалік від рідного міста Раміреса, де він провів вісім професійних боїв.

Sources: Jose Ramirez's unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez's hometown where he's fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak