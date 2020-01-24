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24 січня • оновлено в 11:10
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Названо наступного суперник Усика: відома дата бою

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Український боксер Олександр Усик проведе свій наступний бій проти британця Дерека Чісори 28 березня. З великою ймовірністю поєдинок відбудеться у Лондоні.

Як повідомляє агентство BoxingNews24, Усик домовився з промоутером Едді Хірном про те, що поб'ється із 36-річним Чісорою 28 березня, перш ніж взяти участь у титульному бою проти Ентоні Джошуа. Українець не проти цієї угоди.

Олександр Усик

Олександр Усик

twitter.com

"Я сказав Усику, що в рамках нашої домовленості спочатку ти б'єшся з Чісорою, а потім отримуєш Джошуа, якого це повністю влаштовує. Нам потрібно було затвердити дату бою проти Чісори, і 28 березня ідеально підходить", – заявив Хірн.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк назвав ім'я його найбільш імовірного суперника у наступному поєдинку.

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Особи
Дерек Чісора Едді Хірн Ентоні Джошуа Олександр Усик
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