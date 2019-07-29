Названий гонорар Усика за бій з Такамом

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заробить понад мільйон доларів за перший бій в хевівейті.
Наш співвітчизник повернеться на ринг 12 або 19 жовтня в поєдинку проти Карлоса Такама з Камеруну. За даними видання SportArena, Усик отримає в якості гонорару 1,2 млн доларів. Такам ж отримає забій 800 тисяч.
Дебют Олександра в суперважкому дивізіоні відбудеться в Чикаго в мультифункціональній Wintrust Arena, яка була відкрита в 2017 році і вміщує 10 387 глядачів.
Чикаго в якості місця проведення бою був обраний в тому числі і тому, що тут традиційно активна українська діаспора. У районі Чикаго Ukranian Village (Українське село) проживає близько 125 тисяч етнічних українців, які говорять переважно українською мовою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, британський ексчемпіон світу Тоні Белью назвав головну проблему, з якою Олександр Усик зіткнеться в суперважкій ваговій категорії.
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