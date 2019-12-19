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19 грудня • оновлено в 20:47
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Названа дата і суперник найближчого бою Усика

1.3т
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Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) свій наступний бій проведе проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО) 7 березня, повідомив промоутер Едді Хірн.

Усик - Чісора

Усик - Чісора

"Усик – Джошуа – це мегафайт, але не наразі. Якщо Усик проведе бій проти Чісори 7 березня, і цей поєдинок буде значущим у суперважкій вазі, бій Усика проти Джошуа може виявитися призначеним на наступне півріччя", – заявив Едді.

Хірн уточнив, що є система ротації, яка хронологічно каже, що першим у Джошуа повинен відбутися захист титулу IBF.

"Але я також представляю і Усика, і тому повинен його добре просувати. Ситуація не з простих, але Джошуа захищатиме свої титули, незалежно від того, хто це буде. Але він дійсно хоче об'єднувального бою, тому побачимо, що станеться 22 лютого в поєдинку між Уайлдером і Ф'юрі", – наводить слова промоутера Sportarena з посиланням на BoxingScene.

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Незважаючи на те, що Усик є обов'язковим претендентом на бій із Джошуа за титул WBO, першим суперником британця стане Кубрат Пулєв. Цей поєдинок повинен відбутися з більшою часткою ймовірності у квітні.

Сам британський чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBО заявив, що в своєму наступному бою хоче побитися з Олександром Усиком, а не з Кубратом Пулєвим.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора Ентоні Джошуа Едді Хірн
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