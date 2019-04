Навколо бою кривдника Кличка виник грандіозний скандал: що сталося

Дебютний поєдинок у США британського чемпіона суперважкої ваги Ентоні Джошуа опинився під загрозою зриву.

Причиною стала позитивна допінг-проба, яку здав суперник кривдника Володимира Кличка американець Джаррелл Міллер.

"Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) повідомила нам, що допінг-проба Міллера, яка була зібрана 20 березня 2019 року, дала позитивний результат. Ми працюємо з усіма відповідними сторонами і незабаром оголосимо детальнішу інформацію. Ентоні продовжує підготовку", – написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter промоутер Джошуа Едді Хірн.

We have been informed by VADA that there has been an adverse finding in Jarrell Miller's sample collected on March 20th, 2019. We are working with all relevant parties and will update with more details soon. AJ's preparation continues for June 1st at MSG.