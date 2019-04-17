МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Навколо бою кривдника Кличка виник грандіозний скандал: що сталося

6.5тЧитати матеріал російською

Дебютний поєдинок у США британського чемпіона суперважкої ваги Ентоні Джошуа опинився під загрозою зриву.

Причиною стала позитивна допінг-проба, яку здав суперник кривдника Володимира Кличка американець Джаррелл Міллер.

Джошуа – Міллер

Джошуа – Міллер

"Добровільна антидопінгова асоціація (VADA) повідомила нам, що допінг-проба Міллера, яка була зібрана 20 березня 2019 року, дала позитивний результат. Ми працюємо з усіма відповідними сторонами і незабаром оголосимо детальнішу інформацію. Ентоні продовжує підготовку", – написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter промоутер Джошуа Едді Хірн.

Новини
"Неймовірно": Джошуа назвав особливість бою з Усиком

Нагадаємо, що бій Джошуа – Міллер заплановано на 1 червня в знаменитому Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк назвав неминучим проведення поєдинку свого підопічного проти Ентоні Джошуа. Пізніше була оголошена попередня дата цього бою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Джаррелл МіллерЕнтоні Джошуа
Місце
СШАНью Йорк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки