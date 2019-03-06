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"Наваляю": промоутера Усика пообіцяли побити

1.7тЧитати матеріал російською

Відомий британський промоутер Френк Уоррен заявив, що йому під силу здолати свого колегу Едді Хірна. Промоутер українця Олександра Усика також представляє непереможеного супертяжа-чемпіона Ентоні Джошуа, тоді як його потенційний суперник-менеджер – Тайсона Ф'юрі.

"Так, у нього буде серйозна перевага у віці, зрості та вазі. Але закрийте нас одних у кімнаті, і, думаю, я йому наваляю", - цитує 67-річного Уоррена VRinge.

Едді Хірн

Едді Хірн

BoxingScene

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр УсикЕдді ХірнФренк Уоррен
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