"Наваляю": промоутера Усика пообіцяли побити

Відомий британський промоутер Френк Уоррен заявив, що йому під силу здолати свого колегу Едді Хірна. Промоутер українця Олександра Усика також представляє непереможеного супертяжа-чемпіона Ентоні Джошуа, тоді як його потенційний суперник-менеджер – Тайсона Ф'юрі.
"Так, у нього буде серйозна перевага у віці, зрості та вазі. Але закрийте нас одних у кімнаті, і, думаю, я йому наваляю", - цитує 67-річного Уоррена VRinge.
Едді Хірн
BoxingScene
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Команда Олександра Усика зробила пропозицію Олександру Повєткіну про проведення бою.
При цьому промоутер українця Олександр Красюк зазначив, що російська сторона не поспішає приймати виклик.
В одному з російських ЗМІ Повєткіну рекомендували відмовитися від бою з українцем.
Водночас у мережі з'явився неофіційний постер до можливого поєдинку в Чикаго.
Промоутер росіянина заявив про припинення організації бою з українцем.
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