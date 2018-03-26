"Накачали": "пособники Путіна" влаштували підставу знаменитому боксеру

Австралійський супертяж Лукас Браун не сумнівається, що під час перебування у Грозному йому підкинули допінг. У 2016 році боксер переміг нокаутом узбека Руслана Чагаєва, проте вже через тиждень стало відомо про позитивну допінг-пробі переможця.

За словами Брауна, він був відверто шокований цією інформацією, тому що ніколи не приймав заборонених препаратів. Австралієць висловив упевненість в тому, що допінг потрапив до його організму після банкету, який був організований главою Чечні Рамзаном Кадировим.

"Ясно, що я нічого не брав, це була б повна дурість. Це препарат для бодібілдерів, який вони використовують для схуднення і повинні застосовувати постійно протягом певного часу. Якщо його використовувати мені, одна доза нічого не змінить. Я вже зважувався, так що я не намагаюся схуднути, до того ж я важкоатлет. Пособники Путіна накачали мій стейк, щоб я провалив тест на допінг", - сказав Браун в інтерв'ю The Times.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні Лукас Браун програв брутальним нокаутом британському боксеру Ділліану Уайту.