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"Найгірший супертяж-чемпіон": суперник Усика зробив несподівану заяву

24.8тЧитати матеріал російською

Суперник українського боксера Олександра Усика Тоні Белью висміяв чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради Діонтея Уайлдера. На думку британця, американський боксер має всього лише один козир.

"Уайлдер - найгірший чемпіон-супертяж в історії. Ну, з точки зору техніки, я не думаю, що хтось коли-небудь був гіршим за нього. Та про що говорити, якщо цей чувак не може завдати правильну комбінацію, він запалює вогні, тільки коли викидає праву руку. Так чи інакше, у нього лише один козир. Так, це фантастичний козир, тут не посперечаєшся. Але він всього один. На топ-рівні це стало очевидним", - цитує Белью VRinge.

Тоні Белью - Олександр Усик

Тоні Белью - Олександр Усик

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При цьому суперник Усика зазначив, що вважає кращим боксером у світі свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

"Фізично, атлетично, в усьому. Він швидкий, вибуховий. Ідеальний приклад для наслідування. Його шлях із низів у королі просто вражає", - захопився земляком Белью.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олександр Усик нокаутував Тоні Белью в поєдинку 10 листопада в Британії. Після бою абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі прийняв рішення перейти в супертяжі.

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Особи
Олександр УсикТоні БельюДеонтей УайлдерЕнтоні Джошуа
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