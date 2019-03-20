"На жаль, так сталося": Ломаченко прокоментував зрив чемпіонського бою

Український чемпіон Василь Ломаченко зізнався, що спокійно сприйняв новину про травму ганці Річарда Коммі, через яку було зірвано об'єднавчий бій.

За словами нашого боксера, цей момент ніяк не вплинув на його головну мету в легкій вазі.

"Я не був радий почути, що він отримав травму, але в цьому виді спорту таке може статися в будь-який момент. Навіть я ламав руку, отримував травму плеча, так що я повністю розумію, яким видом спорту ми займаємося. Це завжди можливо, і, на жаль, так сталося. Я все ще планую об'єднати всі титули у своїй ваговій категорії. Це моя мрія, це моя мета на даний момент", – сказав Ломаченко в інтерв'ю The Sun.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко 12 квітня проведе захист чемпіонських поясів за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) проти британського легковаговика Ентоні Кролли.

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