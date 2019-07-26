Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"На той світ": Уайлдер зробив зізнання про допінговий скандал з імовірним суперником Усика

1.1т Читати матеріал російською

Американський важковаговик, чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер підтримав свого конкурента - британця Ділліана Уайта, якого можуть відсторонити через допінг.

На думку американця, Уайту потрібно надати "останній, третій шанс". Нагадаємо, в 2012 році британець вже відбував 2-річну дискваліфікацію за допінг.

Деонтей Уйлдер і Ділліан Уайт

Деонтей Уйлдер і Ділліан Уайт

BoxingScene

"Це другий випадок, коли він попався на допінгу. Це означає, що покарання має бути - закон повинен бути однаковим для всіх. Як на мене, потрібно ввести правило трьох спроб. Провалився втретє - і все, довічне відсторонення. Я вважаю, що людям необхідно давати другий шанс. Давайте зробимо як в бейсболі: три спроби - і ти поза грою. Вважаю, що третій провал повинен означати довічну дискваліфікацію спортсмена", - сказав Уайлдер, якого цитує Wrestlingua.

Також американський чемпіон заявив, що проблема допінгу в боксі виникла давно.

Новини
Допінг-скандал у боксі: що загрожує ймовірному супернику Усика

"Адже це не проблема, яка виникла вчора. Але ми повинні з цим боротися. Немає місця допінгу в боксі. Всі знають про міць моїх кулаків. Мені страшно уявити, що було б, використовуй і я допінг. Я і без цього лайна король нокаутів . А так я б точно вже відправив кілька людей на той світ. Використовуючи допінг, ви використовуєте зброю в рингу", - додав Уайлдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Ділліан Уайт, якого називають можливим суперником Усика, провалив тест на допінг напередодні виграного ним бою з Оскаром Рівасом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
допінговий скандал
Особи
Ділліан Уайт Деонтей Уайлдер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel