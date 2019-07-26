"На той світ": Уайлдер зробив зізнання про допінговий скандал з імовірним суперником Усика

Американський важковаговик, чемпіон світу за версією WBC Деонтей Уайлдер підтримав свого конкурента - британця Ділліана Уайта, якого можуть відсторонити через допінг.

На думку американця, Уайту потрібно надати "останній, третій шанс". Нагадаємо, в 2012 році британець вже відбував 2-річну дискваліфікацію за допінг.

Деонтей Уйлдер і Ділліан Уайт BoxingScene

"Це другий випадок, коли він попався на допінгу. Це означає, що покарання має бути - закон повинен бути однаковим для всіх. Як на мене, потрібно ввести правило трьох спроб. Провалився втретє - і все, довічне відсторонення. Я вважаю, що людям необхідно давати другий шанс. Давайте зробимо як в бейсболі: три спроби - і ти поза грою. Вважаю, що третій провал повинен означати довічну дискваліфікацію спортсмена", - сказав Уайлдер, якого цитує Wrestlingua.

Також американський чемпіон заявив, що проблема допінгу в боксі виникла давно.

"Адже це не проблема, яка виникла вчора. Але ми повинні з цим боротися. Немає місця допінгу в боксі. Всі знають про міць моїх кулаків. Мені страшно уявити, що було б, використовуй і я допінг. Я і без цього лайна король нокаутів . А так я б точно вже відправив кілька людей на той світ. Використовуючи допінг, ви використовуєте зброю в рингу", - додав Уайлдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Ділліан Уайт, якого називають можливим суперником Усика, провалив тест на допінг напередодні виграного ним бою з Оскаром Рівасом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!