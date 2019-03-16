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"На піку": Гассієв дав прогноз на бій Усик - Повєткін

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Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассієв вважає українця Олександра Усика невеликим фаворитом можливого поєдинку проти росіянина Олександра Повєткіна.

Абсолютний чемпіон світу в крузервейті може дебютувати в супертяжах в бою проти "Російського Витязя".

"Бій Повєткіна і Усика, звичайно ж, цікавий. Адже зустрілися б два олімпійські чемпіони. Шанси, напевно, 55 на 45 на користь Усика з огляду на переваги у віці. Все-таки Олександр Усик зараз на піку. Дуже хочеться скоріше відновити кар'єру і зустрітися з найсильнішими суперниками і крузервейт, і важкої ваги ", - цитує Гассіева джерело РІА Новости.

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Легендарний чемпіон оцінив шанси Усика в супертяжах

Олександр Повєткін - Олександр Усик

Олександр Повєткін - Олександр Усик

Boxing Scene

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр УсикОлександр ПовєткінМурат Гассієв
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
гасиев еще и дебил! ничему жить не учит
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