"На піку": Гассієв дав прогноз на бій Усик - Повєткін

Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассієв вважає українця Олександра Усика невеликим фаворитом можливого поєдинку проти росіянина Олександра Повєткіна.
Абсолютний чемпіон світу в крузервейті може дебютувати в супертяжах в бою проти "Російського Витязя".
"Бій Повєткіна і Усика, звичайно ж, цікавий. Адже зустрілися б два олімпійські чемпіони. Шанси, напевно, 55 на 45 на користь Усика з огляду на переваги у віці. Все-таки Олександр Усик зараз на піку. Дуже хочеться скоріше відновити кар'єру і зустрітися з найсильнішими суперниками і крузервейт, і важкої ваги ", - цитує Гассіева джерело РІА Новости.
Олександр Повєткін - Олександр Усик
Boxing Scene
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Промоутери абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі зробили пропозицію росіянину Олександру Повєткіну про проведення спільного поєдинку.
Менеджер українця Олександр Красюк зазначив, що у "Російського витязя" не поспішають погоджуватися на бій.
Російські ЗМІ порекомендували Повєткіну утриматися від поєдинку з українським боксером.
Наступним суперником Усика може стати камерунець Карлос Такам.
Американський боксер Майкл Хантер збирається в наступному поєдинку битися з Повєткіним.
Промоутер Усика розповів, коли ж стане відомо ім'я суперника українського чемпіона.
Менеджер Повєткіна не виключає, що поєдинок його підопічного з Усиком все ж відбудеться.
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