"М'ясо з духовки": Джошуа назвав головну помилку в бою з Руїсом

Колишній чемпіон WBA Super, WBO, IBF супертяж Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) зізнався, що програв мексиканцю Енді Руїсу-молодшому (33-1, 22 КО) з-за своєго поспіху.

"Немає необхідності поспішати. Поки м'ясо не до кінця просмажилось, не діставай його з духовки. Я поспішив дістати і обпікся. Тепер потрібно почекати трохи більше і бити на перемогу. У першому бою блюдо виявилося неготовим. Я припустився помилки, але радий, що у маю шанс її виправити", - цитує британця Sky Sports.

Нагадаємо, що 2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі. 5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш з мексиканцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно було офіційно оголошено, що реванш Руїс - Джошуа пройде в Саудівській Аравії, хоча в якості варіантів розглядалися також США, Мексика та Велика Британія.

Також було названо фантастичний гонорар Руїса за реванш з Джошуа.

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