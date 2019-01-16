''Мозок відмирав'': з'явилася відверта розповідь дружини нокаутованого Гвоздиком боксера

Дружина канадського боксера Адоніса Стівенсона Симона год вперше відверто розповіла про те, що відбувалося з її чоловіком після нокауту в чемпіонському бою з українцем Олександром Гвоздиком.

Дівчина зізналася, що не могла повірити в слова лікарів. "Я сиділа в перших рядах і могла бачити, що він сильно постраждав. Я знала, що все йде погано, і, можливо, нам необхідно їхати до лікарні. З самого початку нам говорили, що справи йдуть погано. Лікарі сказали, що мозок Адоніс відмирав. Я не могла повірити, що він мертвий. Це не вписувалося в мою голову", – цитує Симону TVA Sports.

Адоніс Стівенсон і Симона Рік Snstagram Сімони Рік

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Вона так само відзначила, що завжди вірила в те, що Стівенсон зможе прийти в себе. "Я ніколи не втрачала надію, тому що у мене з Адонісом особливі відносини. Я ніколи не втрачала надію, навіть якщо деякі люди навколо її втратили", – поділилася емоціями дружина канадського боксера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українець Олександр Гвоздик нокаутував Адоніса Стівенсона брутальним нокаутом в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій весе.

Відразу після завершення бою канадця було доставлено до госпіталя і введено в стан штучної коми.

Адоніс Стівенсон в бою з Олександром Гвоздиком

Адоніс Стівенсон в бою з Олександром Гвоздиком

Адоніс Стівенсон в бою з Олександром Гвоздиком

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик назвав медицину головною причиною такого розвитку собитій.

У свою чергу сам Олександр Гвоздик зізнався, що був шокований новиною про термінову госпіталізацію соперніка.

24 грудня стало відомо, що Адоніс Стівенсон вийшов з коми, а вже 3 січня канадський боксер вперше заговорив з лікарями і рідними.

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