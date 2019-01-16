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''Мозок відмирав'': з'явилася відверта розповідь дружини нокаутованого Гвоздиком боксера

4.9тЧитати матеріал російською

Дружина канадського боксера Адоніса Стівенсона Симона год вперше відверто розповіла про те, що відбувалося з її чоловіком після нокауту в чемпіонському бою з українцем Олександром Гвоздиком.

Дівчина зізналася, що не могла повірити в слова лікарів. "Я сиділа в перших рядах і могла бачити, що він сильно постраждав. Я знала, що все йде погано, і, можливо, нам необхідно їхати до лікарні. З самого початку нам говорили, що справи йдуть погано. Лікарі сказали, що мозок Адоніс відмирав. Я не могла повірити, що він мертвий. Це не вписувалося в мою голову", – цитує Симону TVA Sports.

Адоніс Стівенсон і Симона Рік

Адоніс Стівенсон і Симона Рік

Snstagram Сімони Рік

Новини
Нокаутованому Гвоздиком боксеру відмовили у дивному проханні

Вона так само відзначила, що завжди вірила в те, що Стівенсон зможе прийти в себе. "Я ніколи не втрачала надію, тому що у мене з Адонісом особливі відносини. Я ніколи не втрачала надію, навіть якщо деякі люди навколо її втратили", – поділилася емоціями дружина канадського боксера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Адоніс Стівенсон в бою з Олександром Гвоздиком

Адоніс Стівенсон в бою з Олександром Гвоздиком

Адоніс Стівенсон в бою з Олександром Гвоздиком

Адоніс Стівенсон в бою з Олександром Гвоздиком

Адоніс Стівенсон в бою з Олександром Гвоздиком

Адоніс Стівенсон в бою з Олександром Гвоздиком

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Тема
Гвоздик - Стiвенсон
Особи
Олександр ГвоздикАдоніс Стівенсон
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Суддя тварь, пізно зупинив бій !
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