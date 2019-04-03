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"Можливо, два": Кличку пообіцяли бій із чемпіоном світу

2.7тЧитати матеріал російською

Американський чемпіон Деонтей Уайлдер готовий зустрітися з Володимиром Кличком у разі повернення українця в ринг.

Про це заявив менеджер боксера з США Джей Діс. Він також висловив упевненість у тому, що українець спершу проведе проміжний бій.

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Віталій і Володимир Клички

Віталій і Володимир Клички

klitschko-brothers.com

"Звичайно ж, Деонтею це було б цікаво. Його цікавлять всі найбільші бої. Припускаю, що Володимир спершу захоче провести проміжний бій. Подивимося, як він буде виглядати у камбеку. Нагадаю, що його брат Віталій Кличко, коли відновив кар'єру, то виглядав дуже круто в бою з Семом Пітером. Наче й не було чотирьох років простою. Тому спершу подивимося на Володимира. Можливо, йому знадобиться не один, а два проміжні бої. Але ми готові", – цитує Діса vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимиру Кличку зробили вражаючу фінансову пропозицію щодо повернення в бокс.

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Особи
Володимир КличкоДеонтей Уайлдер
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