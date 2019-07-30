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"Москва поважає": Усик спантеличив мережу "понтами" на відео

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Непереможний український важковаговик Олександр Усик (16-0, 12 КО) приступив до тренувань до дебютного бою в суперважкій вазі.

Суперником буде камерунець Карлос Такам, з яким Усик повинен був битися 25 травня.

У себе в Instagram кримчанин виклав відео роботи на мішку, спантеличивши своїх шанувальників швидкістю ударів.

Багато фоловерiв боксера вражені його низьким темпом, відзначаючи що з такою технікою його швидко переможуть: "Повільно! Занадто багато понтів за останній час! Покрутило Сашу, а підсумком буде програш!".

У свою чергу деякі користувачі підтримали Олександра: "Москва теж Сашу поважає", "Звiрюка! Удачі в боях!", "Саня - роботяга".

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Названо точну дату і місце першого бою Усика в супертяжах

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу, але через пошкодження біцепса, його дебют в супертяжах, так і не зміг відбутися.

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Особа
Олександр Усик
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