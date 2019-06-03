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"Мене розлютило!" Уайлдер обматюкав Джошуа через поразку від Руїса

2.1тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі Деонтей Уайлдер був розлючений поразкою Ентоні Джошуа від Енді Руїса.

Американець розлютився через те, що британський чемпіон відмовився від продовження бою у сьомому раунді.

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Джошуа – Руїс

Джошуа – Руїс

"Найбільше мене розлютило, що Джошуа відмовився від продовження бою. Він здався! Чорт забирай, ця зупинка розчаровує найбільше. До біса гроші! Цей довбо**б здався! Ти працюєш довбаних 24 години на добу, навіть коли спиш, а потім здаєшся? Ти кажеш: "Досить". Я думав, що бій триватиме 12 раундів, але він, бл**ь, відмовився його продовжувати!" — заявив Уайлдер у інтерв'ю 78SPORTSTV, пише Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа відверто висловився про свою поразку від Енді Руїса, згадавши Володимира Кличка.

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Особи
Деонтей УайлдерЕнтоні ДжошуаЕнді Руїс-молодший
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