"Малорос – образ мислення": Ломаченка яскраво висміяли в карикатурі за скандал із військовими РФ

У мережі на українського боксера Василя Ломаченка, який потрапив у скандал із російський спецназом, намалювали карикатуру.

Автором став український художник Андрій Петренко, який опублікував відповідне зображення у Twitter.

"Малорос – це не громадянство, це образ мислення", – йдеться в підписі до карикатури.

На малюнку зображений Ломаченко, який одягнений у футболку з "ввічливими людьми", а над головою тримає прапор України.

Карикатура на Ломаченка Twitter Андрій Петренко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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