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13 січня • оновлено в 10:07
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"Малорос – образ мислення": Ломаченка яскраво висміяли в карикатурі за скандал із військовими РФ

3.6т
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У мережі на українського боксера Василя Ломаченка, який потрапив у скандал із російський спецназом, намалювали карикатуру.

Автором став український художник Андрій Петренко, який опублікував відповідне зображення у Twitter.

"Малорос – це не громадянство, це образ мислення", – йдеться в підписі до карикатури.

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На малюнку зображений Ломаченко, який одягнений у футболку з "ввічливими людьми", а над головою тримає прапор України.

Карикатура на Ломаченка

Карикатура на Ломаченка

Twitter Андрій Петренко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Василь Ломаченко
Місце
Україна
Тег
соцмережі
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Типове ватне бидло.
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Хо Хол
Хо Хол
На миротворец занесли его уже или ссыкотно?
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