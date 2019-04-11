"Майже неможливо": легенда боксу захопився Ломаченком

Легендарний американський тренер Фредді Роуч, відомий роботою з такими зірками, як Менні Пакьяо, Майком Тайсоном і Бернардом Хопкінсом, вважає практично невразливим українського чемпіона Василя Ломаченка.

"Суперник Ломаченка повинен здійснювати в рингу великий тиск і агресію. Інакше не перемогти, Ломаченко занадто хороший боксер, його не вивести з гри просто. Він може стати найкращим боксером у світі. Як і ще один українець – Олександр Усик, він теж дуже хороший боксер. Усі намагаються перехитрити цих хлопців, але це майже неможливо", – сказав Роуч в інтерв'ю ESPN, пише iSport.

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Василь Ломаченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 квітня Василь Ломаченко проведе захист чемпіонських поясів WBA і WBO в легкій вазі в поєдинку проти британця Ентоні Кролли. Промоутер українця Боб Арум розповів про несподівані складнощі з проведенням бою.

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