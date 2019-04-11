МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Майже неможливо": легенда боксу захопився Ломаченком

1.6тЧитати матеріал російською

Легендарний американський тренер Фредді Роуч, відомий роботою з такими зірками, як Менні Пакьяо, Майком Тайсоном і Бернардом Хопкінсом, вважає практично невразливим українського чемпіона Василя Ломаченка.

"Суперник Ломаченка повинен здійснювати в рингу великий тиск і агресію. Інакше не перемогти, Ломаченко занадто хороший боксер, його не вивести з гри просто. Він може стати найкращим боксером у світі. Як і ще один українець – Олександр Усик, він теж дуже хороший боксер. Усі намагаються перехитрити цих хлопців, але це майже неможливо", – сказав Роуч в інтерв'ю ESPN, пише iSport.

Новини
Ломаченко зробив заяву про бій із МакГрегором

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 квітня Василь Ломаченко проведе захист чемпіонських поясів WBA і WBO в легкій вазі в поєдинку проти британця Ентоні Кролли. Промоутер українця Боб Арум розповів про несподівані складнощі з проведенням бою.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Василь ЛомаченкоФредді Роуч
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки