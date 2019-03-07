"Махінації провели": суперник Усика наїхав на боксера з команди Путіна

Росіянин Мурат Гассієв звинуватив у махінаціях свого земляка Дениса Лебедєва. Суперник українця Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в 2016 році переміг боксера з Putin Team.

За словами Гассієва, спочатку на кону поєдинку повинні були стояти обидва титули Лебедєва, однак після перемоги він отримав не всі нагороди.

"Я начебто знаю, що у мене бій за титул чемпіона світу, потім час проходить, уже місяць після бою і хтось каже мені: "А де твій другий пояс WBA?" Я реально не знав, що я за два пояси повинен був битися. Виявилося, що вони якісь там махінації провели", - цитує Гассієва VRinge.

Денис Лебедєв - Мурат Гассієв vsenabox.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассієв веде переговори з онлайн-стріммингом DAZN. Російський боксер може перейти в суперважку вагу.

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