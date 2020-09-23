Люди з України дуже зомбовані, – боксер Редкач

Відомий український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО), який виступає в напівсередній ваговій категорії, розповів що в Україні фанати Василя Ломаченка неадекватно реагують на критику їх кумира.

За словами Редкача, володар поясів WBA, WBC і WBO в легкій вазі не готовий до негативних коментарiв в інтернеті.

"Якщо не любиш це, то навіщо заводити соціальні мережі Instagram, Twitter, а потім ображатися... Люди з України дуже зомбовані: хто проти Ломаченка, той [нецензурний вислів]. Мені взагалі наплювати на Лому. Мені все одно на нього – він такий, який є. Зараз під сумнівом, кому його перемоги – Росії або Україні? Якщо він виходить під українським прапором – молодець ", – сказав Редкач в прямому ефірі в своєму Instagram, текст якого наводить Чемпіонат.

Нагадаємо, раніше Ломаченко разом з Олександром Усиком знявся в російському документальному фільмі про віру і церкви, розміщеному на YouTube-каналі "Корсунська пустель".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван зізнався, що відноситься до Ломаченка, як до президента Росії.

Таке порівняння Редкач привів у себе в Facebook, відповідаючи на питання пiдписника, про причини конфлікту з Василем.

Редкач зазначив, що Ломаченко заблокував його в Instagram після того, як Іван висміяв Василя в соціальній мережі.

Він також дозволив собі пожартувати на тему майбутнього бою Ломаченка проти Теофімо Лопеса і зізнався, що вболіватиме за американця.