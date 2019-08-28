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"Люди починають ламатися": Гвоздик розповів про бій з росіянином

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Чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думкою про свого майбутнього суперника - росіянина Артура Бетербієва, з яким він проведе титульний бій 17 жовтня в США.

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

"Це дуже серйозний спортсмен. Дуже досвідчений. Чемпіон світу в любителях, що вже чимало і говорить саме за себе. Чемпіон світу в професіоналах. Дуже сильний фізично. Тому цей бій буде дуже серйозним. Який у мене план? Наносити удари і не пропускати удари. Змушувати його промахуватися і виграти цей поєдинок", - сказав Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу VideoBoxing.

Відповідаючи на питання про те, що буде найбільш складним в бою з росіянином, Гвоздик зазначив, що міць - основний козир Бетербієва.

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"Треба бути готовим до його натиску. Він реальний боксер. Це не космонавт, не супермен. Мені здається, люди починають ламатися під його натиском. Приймати його удари на блок, я думаю, не дуже цікаво. Завдання - не пропускати удари. Схоже завдання було зі Стівенсоном. Якщо цей хлопець влучає, то він приносить тобі проблеми", - додав Гвоздик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Гвоздик розповів про помсту Бетербієву за попередній бій 10-річної давності.

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Олександр Гвоздик
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