Головна Новини
13 квітня • оновлено в 20:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Лопес зробив новий випад на адресу Ломаченка, пообіцявши відбити українцю голову

585
Читати матеріал російською

Американський боксер Телофімо Лопес зізнався, що відчуває особисту неприязнь до свого майбутнього суперника Василя Ломаченка.

За словами чемпіона Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі, він збирається нокаутувати українця в бою за звання кращого в дивізіоні.

Теофімо Лопес

Теофімо Лопес

"Збираюся отримати задоволення від того, що вирубаю його. І у мене не буде ні найменшого жалю з цього приводу. Це особисте. Мені просто не подобається Ломаченко. Не можу дочекатися того дня, коли відіб'ю йому голову. Є люди, які дратують мене одним лише своєю присутністю в одній кімнаті зі мною. Я бачив, як він ставиться до інших людей. І подумав щось на кшталт: "Хочу особисто йому вмазати", – цитує Лопеса BoxingScene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес назвав слабкість суперників Василя Ломаченка головною причиною вражаючою переможної серії українського боксера.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Лопес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петренко Мордехай
Петренко Мордехай
Если Лопес макнет в дерьмо этот ватно-рпцшный кусок гов.на - буду аплодировать стоя.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Cloud9
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
North
VS
Team Spirit
Победа North
1.68 Сделать ставку
SMASH
VS
Illuminar
Победа Illuminar
1.75 Сделать ставку
BIG
VS
Sprout
Победа BIG
1.50 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Heretics
Победа Heretics
1.52 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.56 Сделать ставку
fnatic
VS
mousesports
Тотал меньше 4,5 карт
1.52 Сделать ставку
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку