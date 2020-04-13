Лопес зробив новий випад на адресу Ломаченка, пообіцявши відбити українцю голову

Американський боксер Телофімо Лопес зізнався, що відчуває особисту неприязнь до свого майбутнього суперника Василя Ломаченка.

За словами чемпіона Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі, він збирається нокаутувати українця в бою за звання кращого в дивізіоні.

Теофімо Лопес

"Збираюся отримати задоволення від того, що вирубаю його. І у мене не буде ні найменшого жалю з цього приводу. Це особисте. Мені просто не подобається Ломаченко. Не можу дочекатися того дня, коли відіб'ю йому голову. Є люди, які дратують мене одним лише своєю присутністю в одній кімнаті зі мною. Я бачив, як він ставиться до інших людей. І подумав щось на кшталт: "Хочу особисто йому вмазати", – цитує Лопеса BoxingScene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес назвав слабкість суперників Василя Ломаченка головною причиною вражаючою переможної серії українського боксера.

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