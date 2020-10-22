Лопес вийшов на бій з Ломаченком, маючи три травми

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) виходив на бій з українцем Василем Ломаченком, маючи кілька травм, повідомив менеджер боксера Девід Маквотер в інтерв'ю журналісту The Athletic Майку Коппінджеру.

У американця були травмовані зап'ясток, плече і кісточка. Через ці ушкоджень боксер не міг здійснювати пробіжки перед поєдинком і отримувати фізіотерапевтичні процедури на зап'ясті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко переніс операцію на плечі після програного поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти Теофімо Лопеса.